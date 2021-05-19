“Летючий Голландець”, “Тангейзер”, “Загибель богів”. Знамениті опери Ріхарда Вагнера закривають творчий сезон Дніпропетровської філармонії. Саме музика великого німецького композитора прозвучить у гала-концерті академічного симфонічного оркестру.

Арії з опер Вагнера співати складно. Є навіть виконавці саме “вагнерівські”. Бо для вокалу такого класу потрібна фактура і велика працездатність. Наприклад, арія Брунгільди з опери “Загибель Богів”, триває у повному варіанті 20 хвилин!

Не всі витримають, але за такий труд артисти лише вдячні.

Вагнер – це краще завершення творчого сезону для симфонічного оркестру. На думку головного диригента, музика оспівувача скандинавського епосу – своєрідний десерт для публіки й музикантів.

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Та це й не треба. Адже в гала-програмі можна почути багато фрагментів із найзнаменитіших опер Ріхарда Вагнера. Отримати насолоду від занурення у музику німецького класика.

Тож Вагнер – це більше про любов та лицарські подвиги заради неї. Ну й про нескінченний політ музики.

Гала-концерт оперних творів Ріхарда Вагнера в Дніпрі відбудеться лише один раз, 20 травня в обласній філармонії.