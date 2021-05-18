Патрульний поліцейський стверджує, начебто, його побило керівництво

Бійка в управлінні патрульної поліції Дніпра! Обидва учасники конфлікту – правоохоронці. Постраждалий стверджує: на нього начебто напав керівник. Й це помста за антикорупційні розслідування. Інша сторона усі звинувачення відкидає.

Таке відео з’явилося добу тому на ютуб-каналі патрульного Максима Калиняка. Чоловік не тільки поліцейський, а ще й блогер. Має понад 14 тисяч підписників. У своїх відеороликах розповідає про начебто незаконні накази керівництва. Каже, вчора якраз отримував один з таких. Отож і вирішив зафільмувати колег на телефон. Втім, у ситуацію втрутився командир.

Колеги, що знаходилися поруч, каже Максим, стали на бік командира. Не давали захищатися, тримаючи за руки.

Внаслідок штовханини патрульний отримав травми голови. Та був госпіталізований до міської лікарні №6.

Максим називає те, що сталося – помстою за свої антикорупційні розслідування.

А ось як пояснює історію другий учасник конфлікту – майор, заступник начальника Управління В’ячеслав Маслюк: відео виклали в соцмережі активісти, що перестріли його на вулиці.

У патрульній поліції заявили: старший сержант Калиняк неодноразово отримував дисциплінарні догани. Конфлікт із командиром виник саме під час вручення одної з них. Майор – теж отримав тілесні ушкодження.

Також патрульні розпочали службове розслідування. Максим Калиняк великі сподівання покладає на записи камер відеоспостереження, які мали зафіксувати конфлікт в управлінні.