18 травня – День пам’яті жертв депортації кримських татар

Їх звинуватили у співпраці з нацистами та поставили тавро “зрадники Батьківщини”. Й винесли вирок — виселення з рідної землі. 18 травня 1944 року – чорна сторінка в історії кримськотатарського народу. Того дня до Середньої Азії відправили перші ешелони з вигнанцями. Жертвами примусового переселення стали близько двохсот тисяч людей.

18 травня 1944 року. Життя кримських татар в одну мить перетворилось на пекло. В цей день розпочалась депортація корінного народу Кримського півострова. Сталін звинуватив його у зраді та посібництві німецько-фашистським окупантам. Під депортацію потрапили жінки, діти та люди похилого віку. Чоловіки ж продовжували воювати на фронтах другої світової війни у лавах Червоної армії.

На схід відправили майже 70 ешелонів, переповнених людьми. Кримських татар розкидали по Узбекистану, Казахстану, Таджикистану та Росії. Їх назвали ворогами народу та лишили жити у спецпоселеннях.

За перші роки після переселення від голоду, виснаження і хвороб померли від 20 до 46% всіх депортованих. Повернутися на Батьківщину цілому народу дозволили через 45 років. У 89 році в СРСР визнали незаконною і злочинною депортацію кримських татар. Тим, хто вирішує вертатися на півострів, доводиться починати усе з нуля.

Для корінного народу Криму важливо, щоб пам’ять про події 18 травня збереглася. У 2013 вийшла перша повнометражна картина про історію депортації- “Хайтарма”. Режисером та виконавцем головної ролі став кримський татарин Ахтем Сеінтаблаєв. Родина якого також зазнала депортації. Спогади його мами навіть стали частиною фільму.

А у Дніпрі в музеї “Пам’ять єврейського народу та голокост в Україні” є експозиція, присвячена тим страшним подіям. Трагедію цілого народу тут розповідають через історію родини Курдаєвих. Документи та світлини – оригінальні. І це надзвичайна цінність, кажуть працівники музею.

Кримських татарам, навіть після повернення на півострів, довгий час доводилося руйнувати стереотипи, нав’язані тоталітарним радянським режимом. Згодом Верховна Рада України визнала геноцидом депортацію 1944 року. Аналогічні рішення прийняли парламенти Латвії та Литви.