18 травня – День пам’яті жертв депортації кримських татар

18.05.2021 18:37

Їх звинуватили у співпраці з нацистами та поставили тавро “зрадники Батьківщини”. Й винесли вирок — виселення з рідної землі. 18 травня 1944 року – чорна сторінка в історії кримськотатарського народу. Того дня до Середньої Азії відправили перші ешелони з вигнанцями. Жертвами примусового переселення стали близько двохсот тисяч людей.

18 травня 1944 року. Життя кримських татар в одну мить перетворилось на пекло. В цей день розпочалась депортація корінного народу Кримського півострова. Сталін звинуватив його у зраді та посібництві німецько-фашистським окупантам. Під депортацію потрапили жінки, діти та люди похилого віку. Чоловіки ж продовжували воювати на фронтах другої світової війни у лавах Червоної армії.

На схід відправили майже 70 ешелонів, переповнених людьми. Кримських татар розкидали по Узбекистану, Казахстану, Таджикистану та Росії. Їх назвали ворогами народу та лишили жити у спецпоселеннях.

За перші роки після переселення від голоду, виснаження і хвороб померли від 20 до 46% всіх депортованих. Повернутися на Батьківщину цілому народу дозволили через 45 років. У 89 році в СРСР визнали незаконною і злочинною депортацію кримських татар. Тим, хто вирішує вертатися на півострів, доводиться починати усе з нуля.

Для корінного народу Криму важливо, щоб пам’ять про події 18 травня збереглася. У 2013 вийшла перша повнометражна картина про історію депортації- “Хайтарма”. Режисером та виконавцем головної ролі став кримський татарин Ахтем Сеінтаблаєв. Родина якого також зазнала депортації. Спогади його мами навіть стали частиною фільму.

А у Дніпрі в музеї “Пам’ять єврейського народу та голокост в Україні” є експозиція, присвячена тим страшним подіям. Трагедію цілого народу тут розповідають через історію родини Курдаєвих. Документи та світлини – оригінальні. І це надзвичайна цінність, кажуть працівники музею.

Кримських татарам, навіть після повернення на півострів, довгий час доводилося руйнувати стереотипи, нав’язані тоталітарним радянським режимом. Згодом Верховна Рада України визнала геноцидом депортацію 1944 року. Аналогічні рішення прийняли парламенти Латвії та Литви.

Теги: , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11channel_dnipro

Інші новини

Благодійний фонд “Совушка” подарував ліжка дитячій лікарні

18.05.2021 19:46

У Кам’янському впорядковують головні проспекти міста

18.05.2021 19:22

Патрульний поліцейський стверджує, начебто, його побило керівництво

18.05.2021 19:07

У районі проспекту Мазепи взялись лагодити дороги

18.05.2021 17:56

Музей історії Дніпра відчинив двері для відвідувачів

17.05.2021 19:13

Після ремонту відкрили кардіологічне відділення лікарні швидкої допомоги у Кам’янському

17.05.2021 18:54
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com