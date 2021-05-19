Дніпропетровщина перша в Україні за смертністю від коронавірусу

Шість регіонів України, за своїми показниками, готові перейти в “зелену” зону. Дніпропетровщина не входить до їх числа. Ми щільно тримаємось в жовтому рівні. Більш того, за летальністю займаємо перше місце в Україні. А от за темпами вакцинації Дніпропетровська область взірцева. На тепер щепили майже вісімдесят тисяч мешканців.

Щодоби на Дніпропетровщині фіксують до півтисячі нових інфікованих. За минулу добу в області 457 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. В лідерах Кривий Ріг та Дніпро.

Рівень захворюваності в області залишається високим. Часто пацієнти надходять в тяжкому стані.

В області понад шість тисяч ліжок для ковід-пацієнтів. Майже дев’яносто відсотків мають кисневу підтримку. На ШВЛ апаратах щодоби перебувають до тридцяти п’яти осіб. Медики побоюються, що шкала захворюваності може поповзти вверх.

Між тим наша область – одна з найкращих в Україні за темпами й обсягами вакцинації. Від COVID-19 щепили майже 80 тисяч людей. Нині повторно імунізують тих, хто вже отримав першу дозу. Використовують препарати AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer.

В області працюють 65 підготовлених мобільних бригад. Та відкриті дві сотні амбулаторних пункти щеплення.