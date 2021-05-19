У Дніпрі борються з підтопленнями, чистять та замінюють дощоприймачі

19.05.2021 18:55

У зв’язку зі штормовим попередженням на цей тиждень, комунальники взялися чистити дощоприймачі, щоб уникнути затоплень вулиць. У місті триває масова заміна зливних систем. А у середмісті анонсовано будівництво нового колектору. Йдеться про вулицю Князя Володимира Великого, де під час потужних злив плавають автівки!

Перехрестя вулиць Європейської та Князя Володимира Великого. Ділянка, де після сильних злив, вода стоїть на пів метра.

У жовтні минулого року внаслідок негоди на перехресті цих вулиць буквально плавали автвітки. Транспорт затоплювало водою, а людям доводилось докладати чималих зусиль, щоб перейти дорогу. Вода буквально зносила пішоходів.

Чим власне нині й займаються комунальники. Це не перша чистка за 21-й рік, тому дощоприймачі не такі й забиті. Втім, фахівці кажуть — зайвою додаткова увага не буде.

Також місті продовжують замінювати дощоприймачі. За 2020-й встигли встановити близько півтисячі нових.

Й заплановали понад тисячу на цей рік. Сучасні більш практичні, кажуть спеціалісти. Вони міцніші та безпечніші.

Щоб уникнути тотальних підполень у цій частині міста, в мерії вже розробили план будівництва нового колектора.

Та точну дату, коли саме розпочнуться роботи, поки не називають.

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