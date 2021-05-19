У Дніпрі оновлюють дорожню розмітку

19.05.2021 17:08

У Дніпрі продовжують оновлювати дорожню розмітку. Це роблять переважно у місцях поблизу шкіл та садочків, а ще – на перехрестях з інтенсивним трафіком. Рух транспорту при цьому ні на хвилину не зупиняється. Охайними штрихами під трафарет комунальники наносять дорожню розмітку. Не зупиняючи рух транспорту, вони оновлюють пішохідний перехід на перетині Криворізької та Макарова.

Працюють фарбою, після – готовий малюнок посипають спеціальними світловідбивними кришталиками, аби розмітку було видно вночі. Подібні процедури роблять на усіх дорогах міста раз на сезон.А от на перехресті з вулицею Робочою незабаром ремонтуватимуть трамвайні рейки. Реконструкцію проводитимуть за новою технологією.

Оновлення трамвайних перехресть – пілотний проєкт, який запустили цьогоріч. Вже у червні проведуть тендерні закупівлі та призначать підрядника.

Теги: , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11channel_dnipro

Інші новини

Українська вишиванка — міжнародний бренд

19.05.2021 19:05

У Дніпрі борються з підтопленнями, чистять та замінюють дощоприймачі

19.05.2021 18:55

Дніпропетровщина перша в Україні за смертністю від коронавірусу

19.05.2021 18:26

Знамениті опери Ріхарда Вагнера закривають творчий сезон Дніпропетровської філармонії

19.05.2021 15:34

Благодійний фонд “Совушка” подарував ліжка дитячій лікарні

18.05.2021 19:46

У Кам’янському впорядковують головні проспекти міста

18.05.2021 19:22
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com