У Дніпрі оновлюють дорожню розмітку

У Дніпрі продовжують оновлювати дорожню розмітку. Це роблять переважно у місцях поблизу шкіл та садочків, а ще – на перехрестях з інтенсивним трафіком. Рух транспорту при цьому ні на хвилину не зупиняється. Охайними штрихами під трафарет комунальники наносять дорожню розмітку. Не зупиняючи рух транспорту, вони оновлюють пішохідний перехід на перетині Криворізької та Макарова.

Працюють фарбою, після – готовий малюнок посипають спеціальними світловідбивними кришталиками, аби розмітку було видно вночі. Подібні процедури роблять на усіх дорогах міста раз на сезон.А от на перехресті з вулицею Робочою незабаром ремонтуватимуть трамвайні рейки. Реконструкцію проводитимуть за новою технологією.

Оновлення трамвайних перехресть – пілотний проєкт, який запустили цьогоріч. Вже у червні проведуть тендерні закупівлі та призначать підрядника.