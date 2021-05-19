Українська вишиванка — міжнародний бренд

19.05.2021 19:05

Вона вже давно стала міжнародним брендом і підкорює світові подіуми. Протягом останнього десятиліття все більше відомих дизайнерів черпають натхнення саме в українському національному вбранні. 20 травня відзначатиметься Всесвітній день вишиванки. Напередодні ми вирішили розповісти про код нації та нагадати – нам безсумнівно є чим пишатися.

Тетяна Щурова – відома дизайнерка. Вона виготовляє стильні авторські вишиванки з чудовими українськими орнаментами та нестандартними фасонами вже понад 10 років. Сорочки від Тетяни Щурової є в гардеробі багатьох українських знаменитостей та політиків. На створення колекцій її надихають подорожі Україною та спостереження за красою рідної землі. Одяг шиє з натуральних тканин – вовни та льону. Майже на кожному виробі – традиційна символіка та обереги.

Не боїться дизайнерка й експериментувати. Так українська символіка з’явилась на сукні типу кімоно.

Вишиванки у різних регіонах України значно відрізняються одна від одної як технікою самої вишивки, так і формою, кольоровою гамою і візерунками. Особливістю сорочок, наприклад, нашого регіону, є квадратний виріз горловини. А ще – власні мотиви та техніки.

І чорний, кажуть, майстри, то зовсім не колір журби. Це колір землі.

Вишивати національний одяг бралися тільки жінки. Це ремесло матері передавали своїм донькам, бабусі – онукам. Майстрині дарували виробу потужну позитивну енергетику, а вишиванка символізувала добро, вірність та любов. Національні орнаменти з кожним днем стають все більш популярними. Сьогодні їх втілюють не лише на сорочках, але й на будь-якому вбранні, на автомобілях та навіть “викарбовують” у вигляді татуювань.

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