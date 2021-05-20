День сімейного лікаря — декларування та фінансування

До дня сімейного лікаря. Ці фахівці почали надавати послуги населенню із впровадженням медичної реформи. Українці мають право на безкоштовне обслуговування у державній або приватній установі, якщо підписана декларація. Але сума коштів, що виділяє держава на пацієнта, викликає багато питань.

Жителька Дніпра Світлана Дей не одразу визначилася з сімейним лікарем, з яким вона відчувала б спокій за свою родину. Жінка кілька разів змінювала декларацію і підписувала її з новим фахівцем. Тільки після кількох років сумлінних пошуків сімейний лікар був знайдений.

Держава виділяє сімейному лікареві 650 гривень на пацієнта – в які входить гонорар фахівця, сплата послуг медичної сестри та проведення медичних обстежень. Попри інфляцію, сума збільшилась тільки на 50 гривень на рік.

Пацієнтам, які уклали декларацію, сімейні лікарі надають безкоштовні послуги, гарантовані державою в комунальних та приватних лікарнях.

Додаткові аналізи пацієнту доводиться сплачувати самостійно. Подекуди приватні медзаклади збираються відмовитись від державних договорів і безкоштовного обслуговування. Адже виділених коштів недостатньо для надання якісних медичних послуг. Медики вважають, що корінь зла – не в реформі, а в методах, якими її впроваджували.

У більшості країн світу сімейні лікарі – є базою системи охорони здоров’я. Колишня жителька Дніпра Маргарита зараз мешкає у Відні. Для себе обрала державне медичне обслуговування. Але для свого малюка – приватне. Бо це надає можливість звертатись до лікаря цілодобово – за додаткову оплату.

Суми, що заробляють медпрацівники в Австрії, звісно ж, різняться з українськими. Можливо, це і стало причиною зниження попиту на навчання фаху сімейного лікаря в Україні.

Але лікарів, що підвищили кваліфікацію, торік було 579 осіб. Переважно це фахівці з досвідом. А от молодь віддає перевагу роботі за кордоном.

За даними облдержадміністрації, укомплектування сімейними лікарями на Дніпропетровщині складає 80 %. Цей фах досі вважається престижним, але не має належної поваги з боку держави.