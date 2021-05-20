Дніпропетровщина вийшла на перше місце за показниками захворюваності на коронавірус

Біологічна безпека українців і власне виробництво вакцин – такі пріоритети назвав новий міністр охорони здоров’я. Ним став Віктор Ляшко. За словами очільника МОЗ, до кінця року вакцинуватись від COVID-19 зможуть всі охочі. Тим часом другий день поспіль в Україні фіксують понад 5 тисяч нових випадків. А Дніпропетровщина вийшла на перше місце за показниками захворюваності.

По Україні за минулу добу понад п’ять тисяч нових випадків коронавірусу. А на Дніпропетровщині майже півтисячі. І ми опинились на першому місці серед всіх регіонів.

В області шість тисяч ковід ліжок. На сьогодні зайняті майже 30 відсотків. В дитячій обласній лікарні відділення з ковід-пацієнтами заповнено наполовину. Медики констатують зниження захворюваності серед малечі.

В області триває вакцинація й щеплені понад вісімдесят тисяч мешканців. Всі данні щодо цього заносяться в електронну медичну карту пацієнта.

За даними електронної системи охорони здоров’я, отримали дозу вакцини проти COVID-19 понад мільйон українців. Новий очільник МОЗ пообіцяв зовсім іншу готовність МОЗ до реагування на спалахи інфекційних хвороб та епідемії вже до осені.

Президент, своєю чергою, відзначив низький темп вакцинації. Зараз країна очікує законтрактовані десь 45-47 мільйонів доз безкоштовних препаратів. Але коли вони надійдуть – поки невідомо.