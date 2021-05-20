Дніпровські мандрівники пішки дійшли від Львова до Дніпра

Дев’ятсот кілометрів пішки! Дніпровські мандрівники Сергій Новіков та Максим Буковшин за двадцять чотири дні дійшли від Львова до Дніпра. Як готувалися до грандіозної мандрівки та чи все було за планом?

Їхня подорож тривала аж двадцять чотири дні. Сергій та Максим здолали цілих дев’ятсот кілометрів, йдучи пішки від Львова до Дніпра.

Грандіозну подорож запланували ще півтора року тому, однак здійснити задумане завадив карантин. Цьогоріч чоловіки налаштувалися рішуче – при підготовці навіть здійснили мініпохід із Запоріжжя.

З п’ятнадцяти кілограмовими рюкзаками, чоловіки проходили до п’ятдесяти кілометрів на день. Ночували у наметах та готелях, харчувалися консервами та у придорожніх кафе. На своєму шляху зустрічали добрих людей, які дивувалися сміливцям та всіляко підбадьорювали. А ще – неодноразово потрапляли під дощ, дивувалися підозрілим звукам у лісі та навіть бачили справжнього лося. Проблем, на щастя, не зазнали. Однак, дуже натерли ноги.

Встановити рекорд або ж прославитися мандрівники не планували. Було цікаво, чи впораються. На початку шляху виникали думки зійти з дистанції. Однак обіцянка одне одному пересилила.

Один мозок на двох. Так про себе, жартуючи, кажуть чоловіки. Знайомі вони не так вже й давно, а от у намірах повністю синхронізуються.

Чи планують підкорювати нові шляхи – поки що тримають у таємниці. Та кажуть: неодмінно ще щось вигадають.