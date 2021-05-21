Рівень вакцинації від коронавірусу в Україні дуже низький, як у деяких регіонах Африки

Їх вже майже мільйон. Українців, щеплених проти Ковід -19. Але відсоток вакцинованих наднизький – наша країна за цим показником посідає одне з останніх місць у Європі. Рівень імунізації в нас – як у деяких регіонах Африки. Зокрема, це й через те, що навколо вакцин в Україні існує безліч страхів та упереджень. Кореспонденти 11-го зібрали історії тих, хто вже щепився. А також компетентні думки лікарів.

Це один з пунктів вакцинації у Новомосковську. Пані Валентина без остраху робить щеплення. Вже потім ділиться з нами – усе пройшло добре. Прийшла сюди разом з чоловіком. Питання – чи вакцинуватися – у них навіть не виникало. Тільки-но з’явилась така нагода, вони одразу зголосились.

Аби не створювати натовпу – усіх людей розподіляють за часом. Процедура швидка, майже безболісна і абсолютно безплатна.

Зараз на Дніпропетровщині щепили понад 81 тисячу людей. В цілому по Україні – вже понад мільйон. Серед тих, хто отримав першу дозу – і Валерія. Дівчина каже, серед її знайомих чимало тяжко перехворіли на Ковід. Тож охоче щепилася. Разом з нею вакцинувалася уся родина – чоловік, мама, тітка та навіть бабуся. Усі почуваються добре.

А це Костянтин Ліорек – найактивніший мандрівник України. Він продовжує подорожувати навіть у часи пандемії. Зараз в Америці. І тут чоловік зробив те, що йому не вдавалося в Україні – щепився від коронавірусу. У Сполучених штатах із цим жодних проблем. Зараз усіх охочих вакцинують у великих аптеках. Заповнив анкету, обрав час та навіть препарат.

Щеплення це ефективний спосіб захистити себе від Ковід-19. І боятися не варто. Усі препарати, що зареєстровані в Україні, не містять живого вірусу. Тож захворіти внаслідок щеплення або заразити рідних – неможливо. А ось антитіла, які виробляються після вакцинації, можуть захистити від важкого перебігу COVID-19 та госпіталізації.

Тетяна Каптєлова – лікар з більш як тридцятирічним досвідом, сама перехворіла Ковідом у тяжкій формі. Тож питання – чи робити щеплення – навіть не стояло. Перенесла його добре. Каже, вакцинація – це планова процедура до якої можна підготуватися. Якщо є хронічні захворювання – варто проконсультуватися з лікарем. Але відмовлятися від вакцинування не варто.

Згідно з планом вакцинації, першими щеплення отримують люди з груп ризику та ті, хто знаходиться на передовій боротьби з коронавірусом. З надходженням нових партій, почнуть вакцинувати й інших. Записатися можна у свого сімейного лікаря чи в реєстратурі найближчого пункту щеплення. А ще – на порталі «Дія» або за телефоном «гарячої лінії» МОЗ – 0 800 60 20 19.