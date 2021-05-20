У Дніпрі готуються до нового опалювального сезону

Готуй сани влітку. У Дніпрі вже думають про новий опалювальний сезон – й проводять заміну підземних систем теплопостачання. Капітальні ремонти виконуються поетапно в усіх районах міста.

Тривають ремонтні роботи внутрішньоквартальних теплових мереж на ділянці від будинку № 8 по вулиці Титова до будинку № 104 на проспекті Поля. Замінити планують близько семисот метрів підземної труби.

Саме тут взимку найчастіше ставалися прориви, тож розпочали саме з цих адрес.

Про часті прориви та аварійний стан труб твердять й на іншій тепловій дільниці. Капітальний ремонт теплової мережі відбувається на вулиці Семафорній, що на житломасиві Північний. Трасі вже понад 35 років, тож строк експлуатації давно вийшов. Труби зношені, їх демонтують та прокладають нові.

Також вперше за останні 30 років реконструюють магістральний трубопровід на території котельні на вулиці Батумській. Звідси тепло надходить до сотень будинків, шкіл, дитсадків та лікарень. Заміна труб позитивно позначиться не лише на якості теплопостачання, а й на роботі систем опалення.

Монтаж магістрального трубопроводу тут вже майже завершений. Попереду ще випробовування, а після – ізолювання теплотраси. Й котельня буде готова до нового опалювального сезону.