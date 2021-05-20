У Дніпрі готуються до нового опалювального сезону

20.05.2021 18:57

Готуй сани влітку. У Дніпрі вже думають про новий опалювальний сезон – й проводять заміну підземних систем теплопостачання. Капітальні ремонти виконуються поетапно в усіх районах міста.

Тривають ремонтні роботи внутрішньоквартальних теплових мереж на ділянці від будинку № 8 по вулиці Титова до будинку № 104 на проспекті Поля. Замінити планують близько семисот метрів підземної труби.

Саме тут взимку найчастіше ставалися прориви, тож розпочали саме з цих адрес.

Про часті прориви та аварійний стан труб твердять й на іншій тепловій дільниці. Капітальний ремонт теплової мережі відбувається на вулиці Семафорній, що на житломасиві Північний. Трасі вже понад 35 років, тож строк експлуатації давно вийшов. Труби зношені, їх демонтують та прокладають нові.

Також вперше за останні 30 років реконструюють магістральний трубопровід на території котельні на вулиці Батумській. Звідси тепло надходить до сотень будинків, шкіл, дитсадків та лікарень. Заміна труб позитивно позначиться не лише на якості теплопостачання, а й на роботі систем опалення.

Монтаж магістрального трубопроводу тут вже майже завершений. Попереду ще випробовування, а після – ізолювання теплотраси. Й котельня буде готова до нового опалювального сезону.

Теги: , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11channel_dnipro

Інші новини

Дніпровські мандрівники пішки дійшли від Львова до Дніпра

20.05.2021 19:10

20 травня — день сурдоперекладача. Особливості роботи

20.05.2021 18:39

Дніпропетровщина вийшла на перше місце за показниками захворюваності на коронавірус

20.05.2021 18:23

День сімейного лікаря — декларування та фінансування

20.05.2021 16:33

Українська вишиванка — міжнародний бренд

19.05.2021 19:05

У Дніпрі борються з підтопленнями, чистять та замінюють дощоприймачі

19.05.2021 18:55
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com