20 травня — день сурдоперекладача. Особливості роботи

Вони допомогають викликати швидку, оформити документи, сплатити комуналку. 20 травня в Україні відзначають день сурдоперекладача. Їхні послуги потрібні близько двом мільйонам українців, що повністю або частково не чують. Наш Влад Авдієнко розпитав сурдоперекладача про особливості роботи. Й багато чого дізнався про безбар’єрне середовище для людей з вадами слуху.

Мелітіна Глушко – сурдоперекладачка одинадцятого каналу. Саме завдяки її щоденній праці глядачі з вадами слуху отримують найактуальнішу інформацію про події. За плечима пані Мелітіни 30 років сурдоперекладу. Мову жестів – знає з дитинства.

Каже, головне вміти не тільки точно, а й емоційно передати інформацію.

Це – ввечері вона – на екранах. А вдень – допомагає людям із вадами слуху розв’язувати побутові проблеми. Ось Мелітіна веде стареньку до управління міськради. Бабусі треба виписати з квартири чоловіка, який нещодавно помер.

Близько 30% людей з вадами слуху розуміють тільки мову жестів, 40% не можуть читати та писати. Отож при оформленні документів, дані заповнює сурдоперекладач.

Працівники міськради кажуть: із сурдоперекладачами до них приходять не часто. Зазвичай спілкуватися із людьми з вадами слуху доводиться через записи на папері.

В товаристві глухих твердять, що на Дніпропетровщині працюють усього 13 сурдоперекладачів. І це при тому, що в області проживає близько 3000 людей з вадами слуху.

2 роки тому в Українському товаристві глухих розробили сервіс дистанційного сурдоперекладу. Щоб ним скористатися, необхідний смартфон та доступ до інтернету. На сайті можна зателефонувати одному з чотирьох сурдоперекладачів.

Схожу систему наразі запроваджує міністерство соцполітики. Поки вона працює лише на сайті МОЗ. Днями урядовці презентували національну стратегію безбар’єрності. Додатками для сурдоперекладу планують обладнати планшети патрульних по всій Україні. Поки ж на регіональному рівні Товариство глухих просить мерію розіслати листівки з інструкцією щодо сервісу по всіх лікарнях та ЦНАПах.