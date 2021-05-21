Берег озера Куряче повністю вкритий сміттям

Жахливий сморід та бруд. Відходами від пікників та побутовим сміттям вкритий берег озера Куряче. Захаращують територію переважно самі ж місцеві. Та чи можна виправити ситуацію і хто несе відповідальність за природний осередок?

Сміття від пікніків та навіть будівельні відходи можна знайти уздовж берега озера Куряче. Зелений осередок поступово перетворюється на стихійне сміттєзвалище. Територія занепадає вже не перший рік. Та схоже, ані місцевих, ані владу це не турбує.

Узбережжя озера Куряче – популярне місце для прогулянок серед мешканців Лівобережжя. Анна чи не щодня буває тут разом із донькою. Й помічає: територія уздовж водойми все більш забруднюється. Смітять тут самі ж люди. Анна навіть намагається робити зауваження.

Пляшки, поліетиленові пакети та харчові відходи – це далеко не все, що можна побачити на цій набережній. Все це залишають відпочивальники. Однак, найстрашніше – будівельне сміття, яке сюди зносять мешканці прилеглих будинків.

Звалище біля озера вже чимале. У міськраді кажуть місяць тому на іншому березі комунальники вже прибрали одне таке. Тепер зобов’язалися ліквідувати й це.

Окрім стихійних звалищ, які уздовж берега утворюють місцеві, озеро Куряче має і проблеми із забрудненням води. У водойму постійно зливають нечистоти. І за цим також, кажуть фахівці, стоять мешканці прилеглих будинків. У міськраді вже розробили програму очистки озера. Впровадити її планують найближчими роками.

Ще торік на озеро прилітали лебеді. Зараз же на їхню появу сподіватися не приходиться. Екологи ж кажуть: ця територія має всі шанси стати справжнім зеленим оазисом. Але для цього потрібно пам’ятати про наступне.

Увагу потрібно звернути й на інші озера Лівобережжя. Майже кожне з них має подібні проблеми.

Аби територія навколо озера стала хоча б трохи чистішою, ініціативна група Лівобережжя організовує суботник. Він відбудеться двадцять дев’ятого травня о сімнадцятій годині.