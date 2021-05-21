Дніпряни вже у червні можуть залишитись без води через борги

Про це у себе на сторінці Фейсбук написав заступник міського голови Михайло Лисенко. Мовляв, містяни завинили водоканалу близько 600 мільйонів. Отож в мерії вирішили діяти жорстко — найняти колекторів та відключати усіх, хто винен більш як тисячу гривень. Дніпряни ж, своєю чергою, не перестають скаржитися на низьку якість води. Продовжить тему Владислав Авдієнко.

Ось такий документ днями з’явився на сайті держзакупівель Prozorro. КП “Дніпроводоканал” планує найняти колекторів, аби ті змусили боржників оплатити рахунки за воду. Сума тендеру — майже 1 мільйон гривень.

Звістка про те що комунальне підприємство наймає колекторів шокувала дніпрян!

З проєкту договору ясно: до реєстру боржників водоканалу потрапили рівно тисяча людей, які винні від 40 до майже 150 тисяч гривень. Список є у відкритому доступі. Більша частина з них не платили понад 3 роки. Також у документі прописано: колектори мають право надсилати СМС, листи, а ще зустрічатися з боржниками особисто.

А ще в мережі з’явився план тарифів підприємства на 2022-й рік. За кубометр води планують брати 33 гривні замість 25. Звістка про це обурила містян. Адже подекуди якість послуг не відповідає й нинішнім цінам, кажуть люди. Це, наприклад, район проспекту Металургів.

Пані Ніна розповідає — газовий котел не вмикається через занизький тиск у трубах. Отож воду доводиться гріти на пічці.

Не влаштовує мешканців цього будинку і якість води. Пити її небезпечно, впевнені старенькі.

Жінки скаржаться: на пенсію у 3000 гривень і зараз тяжко оплачувати комуналку. А із підвищенням тарифів, буде взагалі не реально.

Комунальники ж скаржаться: наразі солідні борги за воду мають понад 5000 містян. Вони недоплатили підприємству майже 600 мільйонів гривень. Отож анонсують: відключатимуть усіх, хто матиме борг понад 1000. Обіцяють, до кожного випадку підходитимуть індивідуально.

Про відключення абоненту повідомлятимуть заздалегідь. Запропонують виплачувати борг частинами. У разі відмови — кари, кажуть комунальники, не уникнути. Попереджають: щоб перекрити труби їм не потрібен доступ до квартири. Повторне підключення вартуватиме близько 3000 гривень.

Комунальники заспокоюють: ані спілкування із колекторами, ані відключення не загрожує пенсіонерам. Бо вони майже ніколи не прострочують оплату. Тарифи ж на воду — неостаточні. Їх ще мають затвердити у Києві.