Змагання із судномодельного спорту пройшли у Дніпрі

Підводні човни, військові та цивільні кораблі підкорювали простір фонтану перед міськрадою. Капітани моделей з пластику та деревини взяли участь у щорічних змаганнях. Команди приїхали зі всієї Дніпропетровщини. Переможці захищатимуть честь області на всеукраїнських зборах.

Скільки нюансів треба врахувати, щоб корабель виконав команди юного капітана – знають тільки справжні любителі судномодельного спорту. Серед них не лише хлопці, а і дівчата. Ольга Анікіна з Кам`янського неодноразово одержувала перемогу на змаганнях і вже має звання кандидатки у майстри спорту.

Батько Ольги залучив до свого хоббі двох донечок. Сам же віддав цій справі вже сорок чотири роки і не шкодує.

Чемпіон у своєму класі – дніпрянин Володимир Сердюк з міді, олова та пінопласту виготовив модель підводного човна. Двигун зробив з десятка звичайних текстильних резинок.

Юнаки, що зосереджують всі свої зусилля на запуску саморобних моделей у басейні перед міськрадою – вихованці Станції юного техніка. Й у будь-який час зможуть брати участь у чемпіонатах світу у Німеччині, Бельгії та Італії, як це було з Євгеном Громовим.

Юні судномоделісти, так само як і їхні однолітки, полюбляють різноманітні гаджети. Виготовлення точних копій справжніх кораблів формує у них інженерний тип мислення.

За результатами змагань, у командній першості чемпіонами стали гості – команда з Кам`янскього. Саме вони поїдуть на Всеукраїнські збори.