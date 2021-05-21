Європа суттєво послаблює карантин. Так в Угорщині завдяки успішній імунізації вже з наступного тижня відмовляються від масок. А з 1 липня в ЄС вже можуть запрацювати паспорти вакцинації. В Україні ж маємо стабільні 5 тисяч нових випадків на добу. Детальніше про ковід ситуацію — далі.

В Україні вже третю добу фіксують близько 5 тисяч нових випадків COVID-19. Але одужалих 2 два рази більше.

В лікарні Мечникова вже не вперше рятують вагітну. Цього разу 35-річну жінку, у якої напередодні пологів виявили важку ковідну пневмонію. Про це на своїй сторінці написав очільник закладу Сергій Риженко.

За минулу добу в області виявили 405 нових випадків коронавірусу. Ми залишаємось в лідерах вже декілька днів поспіль. Найбільше інфікованих в Дніпрі та Кривому Розі. 30 хворих врятувати не вдалось.

В області вже щеплено майже 81 з половиною тисяч мешканців. З них другу дозу отримали – 5 187. Зараз триває повторна імунізація людей похилого віку, працівників ДСНС, прикордонників та представників маломобільних категорій. Нові поставки препаратів уряд обіцяє найближчим часом.

На сьогодні в Україну надійшло лише 2,5 мільйони вакцин. Тоді як деякі країни Європи вже змогли щепити більшу частину населення.