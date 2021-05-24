На проспекті Івана Мазепи знищили сквер

24.05.2021 17:18

Зрубали понад 2 десятки дерев! На проспекті Івана Мазепи невідомі винищили сквер. Місцеві обурені – у промисловій зоні важливе кожне дерево. Підозрюють: територію розчищають під будівництво.

Проспект Івана Мазепи промисловий район міста ще декілька днів тому просто на цьому місці була зелена зона, росли зо 2 десятки дерев. Після вирубки не лишилося жодного.

Місцеві згадують – раніше тут росли липи, акації та тополі. Сквер висадили майже 70 років тому.

Рослини почали нищити ввечері. Чорних лісорубів вдалося спіймати на гарячому інспекторам з благоустрою. Щоправда, приїхали вони саме тоді, коли злочинці закінчили роботи й вивозили деревину.

Жодних документів на спилювання дерев робітники не надали. Отож вчинили злочин – твердять в мерії. Втім наразі порушники не затримані. Правоохоронці – встановлюють їхні особи.

Ділянка, на якій зрубали дерева, не перебувала в переліку зелених зон. Натомість – знаходиться в оренді. Договір укладений у травні 2020-го на 10 років.

Місцевих перспектива забудови скверу обурює.

У мерії додають: у випадку необхідності спилювання дерев на міській території, орендар зобов’язаний відшкодувати їхню вартість, або висадити нові.

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