Верховний суд України виправдав генерал-майора Віктора Назарова, якого звинувачували у катастрофі літака Іл-76

Не побачили криміналу і виправдали. Верховний суд України визнав невинним генерал-майора Віктора Назарова, якого раніше засудили до 7 років за ґратами через службове недбальство, що призвело до катастрофи літака Іл-76. Нагадаємо, у червні 2014-го в небі над луганським аеропортом бойовики збили український літак. Загинули 40 військових та 9 членів екіпажу. Згідно з зібраними доказами, саме Віктор Назаров, попри дані розвідки, віддав наказ летіти.

Судові засідання у справі генерал-майора Віктора Назарова тривали понад п’ять з половиною років. І ось остаточний вердикт Верховного суду, який не підлягає оскарженню: високопосадовець невинуватий у загибелі українських військових, а справу проти нього необхідно закрити через відсутність складу кримінального правопорушення.

Літак з українськими десантниками бойовики збили в ніч з тринадцятого на чотирнадцяте червня дві тисячі чотирнадцятого року. Загинули сорок військовослужбовців та дев’ять членів екіпажу.

У березні дві тисячі сімнадцятого Павлоградський райсуд визнав генерал-майора Віктора Назарова винним у краху літака ІЛ-76. Його засудили до 7 років за ґратами. Слідство дійшло висновку, що саме він, попри дані розвідки, віддав наказ летіти. Та Назаров свою провину весь час заперечував. Тож оскаржував вирок в апеляційному суді.

11 грудня 2020 року Дніпровський апеляційний суд відхилив скаргу генерал-майора і залишив вирок павлоградського суду незмінним. Проте, Віктора Назарова це не зупинило – він звернувся до Верховного суду України і виграв.

Наразі постанову Верховного Суду відправлять до ЄСПЛ. Ще у 16 році частина потерпілих подали скаргу до Європейського суду з прав людини щодо неефективного розслідування обставин збиття літака ІЛ-76. Рішення, яке нині ухвалила найвища судова інстанція України, тільки підтверджує цей факт, каже адвокат потерпілих.