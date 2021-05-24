У школах Дніпра відкрили сучасні кабінети мехатроніки та праці

Опановувати сучасне обладнання у стінах рідної школи тепер стало можливо! Промислова компанія Інтерпайп у співпраці з департаментом гуманітарної політики відкрила два навчальні кабінети для техосвіти нового покоління. Ініціатором проекту став народний депутат від Індустріального та Самарського районів Дмитро Кисилевський. Сучасний кабінет праці з’явився на базі шістдесят дев’ятої школи Індустріального району. Лабораторію мехатроніки обладнали у сто двадцять дев’ятій школі Придніпровська.

На сучасному фрезерувальному станку Михайло випилює дерев’яну лопатку. За допомогою нових інструментів, каже хлопець, процес спростився, а уроки праці стали цікавішими.

Познайомитися з професією токаря, зайнятися технічною творчістю та попрактикуватися на сучасному обладнанні просто у навчальному закладі. Все це стало можливим завдяки новому кабінету праці, який відкрили у шістдесят дев’ятій школі. Його створення профінансувала українська промислова компанія Інтерпайп. Зокрема, виділила кошти на капітальний ремонт, обладнання та інструменти.

А от на базі сто двадцять дев’ятої школи у Придніпровську відкрили лабораторію мехатроніки. Тут школярі опановують ази робототехніки та програмування. Дев’ятикласниця Марія каже, така підготовка допоможе їй із вибором майбутньої професії.

Лабораторію оснастили німецькими навчальними конструкторами, які імітують реальне промислове обладнання, потужними ноутбуками, великою інтерактивною дошкою. В Інтерпайп переконані: якщо діти навчаться працювати на такій техніці, у майбутньому вони стануть затребуваними фахівцями у промисловості.

Обидва проєкти вдалося реалізувати завдяки ініціативі народного депутата України Дмитра Кисилевського у співпраці з міською владою.