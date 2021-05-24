Кам’янській мистецькій школі №5 — 75 років

24.05.2021 18:40

У Кам’янському відзначила ювілей мистецька школа номер п’ять. Закладу виповнилося сімдесят п’ять років. Серед його випускників багато відомих музикантів і композиторів. Школа й сьогодні готує переможців всеукраїнських і міжнародних конкурсів.

Для гостей учні й викладачі мистецької школи підготували невеличкий концерт. Тобто у найкращий спосіб продемонстрували, чому тут навчають.

Ця мистецька школа чи не найстаріший культурний заклад у Кам’янському. Її заснували у 1946 році. За час існування тут підготували й випустили понад дві тисячі музикантів, виконавців й теоретиків.

На честь ювілею міській голова вручив закладу грошовий сертифікат, а викладачам школи – подяки й наручні годинники. Учні приєдналися до поздоровлень.

У школі працюють 36 викладачів. Деякі з них присвятили цій справі не одне десятиліття.

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