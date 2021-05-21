У Кам’янському вітали юних науковців. Серед них переможці та лауреати Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких учнівських робіт Малї академії наук. На щорічну церемонію нагородження «VIVA! Найрозумніші – 2021» зібрали учнів та педагогів з 24 закладів міста. За ініціативи міського голови Кам’янського, талановиту молодь та заклади, де її виховують, нагородили цінними призами.

Вони докладають до навчання значно більше зусиль, ніж їхні однолітки. У Кам’янському традиційно відзначили дітей – переможців предметних олімпіад. Членів Малої академії наук, які є учасниками різноманітних творчих конкурсів. Церемонія нагородження «VIVA! Найрозумніші – 2021» зібрала учнів та педагогів з 24 закладів Кам’янського.

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких учнівських робіт МАН проводиться у Кам’янському понад 10 років. Місто демонструє потужний потенціал і представляє все більше дітей, які цікавляться різними напрямками науки.

Проекти молодих науковців Кам’янського вражають. Так перше місце у національному конкурсі здобув Микита Андрушко зі своєю роботою з математики.

Усі переможці надзвичайно вдячні своїм науковим керівникам. Тому що без творчого вчителя – не відбувся б творчий учень.

А ось Віталій через захоплення уроками історії прийшов до написання наукової роботи про збереження культурної спадщини Близького Сходу.

На сцену під бурхливі оплески підіймаються наукові керівники, які супроводжували конкурсантів на усьому їхньому шляху. Міський голова Кам’янського Андрій Білоусов подякував педагогів, дівчат та хлопців за цілеспрямованість та наполегливість.

За ініціативи міського голови Кам’янського, обдаровану молодь привітали відзнаками та цінними подарунками. А найкращі учнівські колективи – путівками на оздоровлення у заміських таборах.