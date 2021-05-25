25 травня — всесвітній день зниклих безвісти дітей

Губляться, тікають з дому, а інколи їх викрадають. Щороку в Україні зникають тисячі дітей. Більшість вдається відшукати. Але є й ті, хто стає жертвами злочинів. Поліції у пошуках допомагають волонтерські організації. Є вони і у Дніпрі. До Всесвітнього дня зниклих безвісти дітей наша Валерія Бовша поспілкувалася із людьми, за плечима яких десятки пошукових операцій.

22 жовтня 2019 року надвечір у селі Звонецьке Солонянського району з власного будинку зник дворічний хлопчик. Цілу ніч правоохоронці та волонтери прочісували місцевість. Хлопчика знайшли тільки зранку у глибокому яру – наляканого, знесиленого, сильно замерзлого – але, найголовніше, живого!

Катерина добре пам’ятає ту історію, адже була серед людей, що допомагали знайти малюка. Жінка – волонтерка організації “Пошук зниклих дітей”. На жаль, не кожна подібна історія має щасливий фінал. Цього березня волонтери з Дніпра долучалися й до пошуків 7-річної Марічки на Херсонщині. Через чотири доби дівчинку знайшли вбитою.

Волонтери працюють тільки під керівництвом поліції. В організації – тисячі людей, проте робоча група значно менша – з півсотні активних шукачів.

Минулого року волонтери взяли участь у пошуках понад п’ятдесяти дітей. Алгоритм їхніх дій таких: отримують інформацію про зникнення, складають орієнтування й збирають пошукові групи. Перші години після зникнення – здебільшого вирішальні.

Пояснювати дитині, що у житті зустрічається небезпека, потрібно змалечку – в ігровій формі. Дитина має запам’ятати, що дорослий звернеться за допомогою тільки до дорослого. Тож якщо бабуся просить провести до квартири, або дідусь – дістати котика з підвалу – погоджуватися на це не можна.

З початку цього року на Дніпропетровщині зникло 908 дітей, знайшли усіх без виключень, жодна дитина в нашому регіоні не вважається зниклою безвісти. Двох дітей виявили загиблими.

Ситуації, коли дітей викрадають – виняткові, зазвичай вони самі йдуть з дому – особливо в підлітковому віці. На думку психологів, цього можна уникнути, якщо побудувати з дитиною довірливі стосунки. Й обов’язково давати сину чи доньці достатньо свободи.

А вже на вулиці на дітей може чекати реальна небезпека. Долучитися до “Пошуку зниклих дітей” і стати волонтером може кожен. Для цього необхідно заповнити анкету на сайті.

ПОШУК ЗНИКЛИХ ДІТЕЙ М. ДНІПРО

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