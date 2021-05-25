Трясогузка звела гніздо в одному з гіпермаркетів Дніпра

Незвична домівка! В одному з гіпермаркетів Дніпра звела гніздо трясогузка. Птаха відклала яйця просто до горщика з рослиною. Орнітологи твердять: у таких випадках гніздо ні в якому разі не можна переміщувати. Чи дали у магазині шанс пернатим вивести потомство – дивіться далі в сюжеті!

Ось така табличка з’явилася в одному з гіпермаркетів на запорізькому шосе а все тому що просто в одному з горщиків з рослинами звела собі гніздо пташка.

Працівники магазину розповідають: гніздо нещодавно помітив один з покупців. Рослину одразу ж відставили подалі та обмотали стрічкою. Щоденна метушня гіпермаркету, схоже, не дуже бентежить птахів. На очах у захоплених відвідувачів – ті активно приводять до ладу гніздо.

В магазині розповідають: птахи у них гніздяться не вперше. Впродовж трьох років тут спостерігають трясогузок та голубів.

Вероніка Конькова – зооволонтерка – пояснює: птахи гніздяться у хвойниках через густий листяний покрив. По сусідству з людьми пернатим комфортно. Це можуть бути парки, сквери, присадибні ділянки, магазини, житлові будинки. Дуже часто через таку необачність пташки можуть втратити потомство.

Переміщати гніздо можна тільки у випадку крайньої потреби в радіусі ста метрів. Інакше птах може покинути потомство.

У магазині пообіцяли: поки пташенята самостійно не покинуть гніздо, рослину не продаватимуть. На це може піти ще близько місяця. Трясогузки, кажуть орнітологи, дуже корисні для природи. Вони харчуються комарами та шкідниками, які загрожують рослинам.