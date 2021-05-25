На Дніпропетровщині зменшилась кількість випадків коронавірусу

Усі регіони України перейшли до жовтої зони карантину. Дніпропетровщина – була однією з останніх. Зараз в нас ситуація стабільна, кількість нових випадків зменшилась. А от тяжких хворих вистачає.

За добу на Дніпропетровщині виявили 168 випадків коронавірусу. Одужалих в два рази більше. За минулий тиждень кількість госпіталізацій знизилась на п’ятнадцять відсотків. З шести тисяч ковід-ліжок задіяна третина. Зараз на стаціонарному лікуванні перебувають півтори тисячі пацієнтів. Це особи з середнім та тяжким перебігом хвороби.

Єдиним способом боротьби з коронавірусом залишається вакцинація. Дніпропетровщина щепила понад 84 тисячі мешканців. Майже вісім тисяч з них – отримали другу дозу. Охочих вакцинуватись, кажуть лікарі, побільшало.

Зараз в області проводять лише ревакцинацію, тобто всі препарати спрямовують на те, щоб зробити другу дозу. Але на Дніпропетровщині очікуються нові поставки препаратів.

Зараз все частіше говорять про повторні випадки захворювання COVID-19. Після імунізації, навіть якщо і відбувається зараження, то в легкій формі, кажуть медики. Адже вакцини краще стимулюють утворення антитіл та клітин, що знешкоджують вірус.