У Дніпрі пройшов чемпіонат міста з вітрильного спорту

24.05.2021 18:51

Десятки білих парусів на Дніпрі! Вихідними пройшов відкритий чемпіонат міста з вітрильного спорту. В акваторії змагалися учасники з Дніпра, Запоріжжя, Нікополя та Енергодару. Нашим кореспондентам вдалося відзняти ексклюзивні кадри перегонів із човна.

Дніпро, десятки човнів розправляють вітрила та готуються до старту. Нашим кореспондентам випала унікальна нагода – спостерігати за змаганнями з човна.

Змагання коментує Ігор Гец – голова обласної федерації вітрильного спорту. Каже, ключовий фактор для перемоги в регаті – злагодженість дій екіпажу.

А ще – вміння боротися із непередбачуваним вітром. Через сильні пориви деякі яхти ледь не загрібають воду бортами. Інші – зіштовхуються.

А ось – вітер раптово стих. Й перегони наче поставили на паузу.

Водночас в акваторії Дніпра – майже 4 десятки яхт. Найкращий вид на перегони відкривається з Фестивального причалу. Люди, яким пощастило побачити масштабні маневри, у захваті.

Впродовж двох днів на Дніпрі пройшли четверо перегонів. Учасники змагалися на яхтах в шести групах – довжиною від семи до понад 12 метрів. Окремим класом були представлені спортивні. Саме на них виступав Ігор Матвієнко – олімпійський чемпіон з парусного спорту та організатор змагань.

У змаганнях взяли участь яхтсмени з п’яти клубів Дніпра, а також з Запоріжжя, Енергодара, Нікополя. У трьох групах перемогли дніпровські “Касатка”, “Тардекс”, “Мамай” та РЕБЛ. В двох інших – запорізькі “Гетьман” та “Чайка”.

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