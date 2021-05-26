Батьки учнів школи №9 повстали проти однієї з вчительок

Принижує, кричить та навіть підіймає руку. У Дніпрі батьки учнів школи №9 повстали проти вчительки основ здоров’я. Мовляв, викладачка пресингує їхніх дітей. Вимагають відсторонити її від уроків. Що з цього приводу думає адміністрація закладу та чи знають про конфлікт у департаменті освіти? Софія Куценко розповість.

Смикає за волосся і кричить. Саме так у школі №9 вгамовує дітей вчителька основ здоров’я. Її жертвою ще у грудні стала 5-класниця Софія. Мама дівчинки і досі з жахом згадує той день, коли після уроків побачила дитину в сльозах. Аби розібратися в ситуації, пані Людмила пішла до директора школи, однак та стала на бік викладачки.

Після інциденту маленька Софія стала боятися відвідувати уроки основ здоров’я. Через публічний булінг з боку вчителя, дівчинка отримала психологічну травму, каже Людмила.

А от адміністрація школи ситуацію із побиттям 5-класниці не коментує та відхрещується від будь-яких звинувачень.

Як з’ясувалось, від пресингу вчительки страждають й інші учні. Найбільше потерпають від знущань у 7-“Б” класі. Батьки обурені. Кажуть: їхні діти бояться викладачки.

Аби вирішити конфлікт мирно, батьки неодноразово зверталися до директора школи. Однак, щоразу їх у прямому сенсі виганяли з кабінету.

Ба більше, батьки й самі страждають від грубощів директора. Кажуть: очільниця навчального закладу дозволяє собі неприпустимі висловлювання у їхній бік. Наприклад, пані Юлію директорка назвала поганою мамою та запропонувала викликати у їхню родину соціальних працівників.

Сама ж директорка не мирні перемовини не йде. Каже: спілкуватися з батьками буде через офіційні документи й на загальних зборах.

Доки ми знімали цей сюжет, працівники школи неодноразово перешкоджали діяльності знімальної групи та намагалися змусити нас залишити територію.

Поведінку вчителя психологи пов’язують, скоріш, з професійно-емоційним вигоранням. Кажуть: таке з викладачами трапляється доволі часто, особливо, з тими, хто давно працює. Для допомоги їм у місті вже 2 роки діє проєкт, направлений на покращення психоемоційного стану вчителів. Свої заняття фахівці проводять у різних навчальних закладах.

Психологи зазначають: ситуація у школі №9 зайшла надто далеко. Батькам радять звертатися до департаменту освіти.

До міськради заявки від батьків не надходили. Однак у департаменті освіти про конфлікт вже знають та намагаються розібратися. Щоправда, коментувати ситуацію поки що відмовляються.