У Кам’янському усі школи завершили навчальний рік

Кінець травня нерозривно пов’язаний зі святом останнього дзвоника. У Кам’янському сьогодні усі школи завершили навчальний рік і відправили учнів на літні канікули. У випускників же триває гаряча пора складання ЗНО. Однак вони знайшли час, аби урочисто попрощатися зі своїми вчителями.

Кожний навчальний рік для дітей неповторний — це нові знання, друзі та досягнення. Для більшості учнів останній дзвоник — ознака переходу до наступного класу, початок канікул. А для випускників це свято є символом дорослого життя. У 16-у колегіумі – 60 випускників, які дуже сьогодні хвилювалися.

Колегіум — один з найпопулярніших у Кам’янському навчальних закладів. У ньому навчаються близько тисячі учнів.

Школи, згідно з законом про освіту, є автономними. Тож у кожному закладі самостійно вирішували, як відзначити фінал навчального року.

Учнів колегіуму зі святом останнього дзвоника привітав міський голова Кам’янського Андрій Білоусов. Побажав випускникам звершень їхніх амбітних планів.

Цьогоріч у Кам’янському 1200 випускників. Тиждень тому вітали переможців конкурсів малої академії наук. 7 юних мешканців міста захищали свої проєкти на національному рівні, й 5 перемогли. З випускників Кам’янського понад 40 претендентів на золоті та срібні медалі. Але чи отримають їх учні — вирішить ЗНО.