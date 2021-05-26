Міська рада затвердила план перепрофілювання шкіл Дніпра

26.05.2021 18:50

Реорганізація палаців культури, перепрофілювання закладів освіти та нові програми підтримки ОСББ. У Дніпрі пройшла сесія міськради. Депутати впорались за 40 хвилин. Усі рішення до засідання обговорювались на комісіях, тож приймали їх швидко. Детальніше — далі.

Однією з головних тем Дніпра останнім часом стало перепрофілювання загальноосвітніх шкіл. Під стінами міськради перед початком сесії зібрались невдоволені батьки. У Ганни дитина ходить до дитячого садочку при школі. Хотіла б віддати її туди й навчатись. Але першачків набирати цей заклад не буде.

А у Ленари донька закінчує 8-й клас. Мають багато хвилювань щодо вступу у ліцей.

Попри протести батьків, депутати все ж прийняли рішення щодо перепрофілювання та подальшої долі закладів середньої освіти.

Після лікарень взялись за палаци культури. На сесії проголосували за їхнє закриття. Замість цього в Дніпрі з’явиться єдина арттериторія.

Ще на сесії прийняли програму розвитку ОСББ та ЖБК до 2025 року. Яка передбачає зменшення співфінансування – 25% надає об’єднання, решту компенсує міська влада. Заявки можна подавати протягом літа.
Також міські обранці розширили перелік нерухомості для приватизації.

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