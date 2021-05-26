Дитячий садок Едхаус не може навчати дітей через судову тяганину

Не можуть навчати дітей через судову тяганину. Протягом останнього року у Дніпрі приватний дитячий садок Едхаус змушений стояти порожнім. Усе через спірні дії прокуратури, яка раптово зацікавилась законністю оренди та подальшої приватизації будівлі.

Далі — в кращих традиціях цієї контролюючої установи: позов до суду на власників навчального закладу і на міськраду, яка передавала об’єкт на баланс Едхаусу. Хоча причин для позову не бачать ані чиновники, ані юристи. У результаті садок не працює, діти сидять вдома, батьки обурені. Детальніше — у наступному сюжеті.

Саме у цей дитячий садок на вулиці Вернадського Наталія планувала влаштувати свою дитину. Адже на весь район це єдиний подібний навчальний заклад.

Хотіла сюди повести свого онука й пані Тетяна. Все, аби дитиною займалися справжні професіонали. Та, замість дитячих голосів, тут вже понад пів року повна тиша. Спочатку садок пішов на ремонт, а потім й взагалі — припинив свою роботу.

У керівництві навчального закладу пояснюють — ця історія розпочалася ще у 2018. Саме тоді Едхаус у результаті конкурсу отримав можливість взяти в оренду, а потім й придбати цю напівзруйновану будівлю. Колись у ній вже був дитячий садок. Головними умовами угоди стали повний ремонт об’єкту коштом інвестора та збереження його цільового призначення.

Та раптом, коли усі питання з документами були узгоджені, з’являється прокуратура. До того ж одразу з позовом до суду та порушенням кримінальної справи.

Не менш здивованими були й у міськраді. Особливо у департаменті по роботі з активами. Адже кожна подібна угода, кажуть чиновники, проходить ціли низку перевірок. У тому числі судову. Ось, наприклад, експертне дослідження будівельно-технічної експертизи, яке підтверджує — орендар виконав усі вимоги з відновлення будівлі. Тож що саме намагаються знайти правоохоронці й кого викрити — незрозуміло.

Й додають, такі угоди із бізнесменами для міста — справжній порятунок. Адже у бюджеті банально немає грошей для відновлення подібних будівель. До того ж саме дитячих садків у Дніпрі зараз відчутно не вистачає. Тому дії правоохоронців скоріше нагадують диверсією ніж боротьбу за справедливість.

Ба більше, наразі суд навіть не почав розглядати справу по суті. Адже прокуратура, кажуть юристи, банально намагається затягнути процес. У той час, коли діти вже понад пів року не можуть отримувати таку необхідну дошкільну освіту.

Цікавить і те, чому так несподівано увагу правоохоронців привернув саме навчальний заклад? А може прокуратура таким чином вкотре замахується на Дніпровського міського голову та його команду? Тоді при чому тут діти, про долю яких так слізно переймаються служителі феміди у своєму позові? Невже на території Дніпропетровщини вже викрили усіх злочинців та корупціонерів, а єдиними “злісними порушниками” залишились приватні дитячі садки? Ми будемо слідкувати за розвитком цієї ситуації. Ситуації, в якій більше питань, аніж відповідей.