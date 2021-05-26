Рятувальники провели масштабні навчання

26.05.2021 19:08

Порятунок потопельників на великій глибині, надання першої медичної допомоги та ліквідація пожежі на пляжі! Співробітники ДСНС провели масштабні навчання на Монастирському острові. А також розповіли: які небезпечні знахідки виявили поряд з офіційними пляжами Дніпра. З місця подій — наш Владислав Авдієнко.

Монастирський острів. За легендою, прямо посередині Дніпра, за пів кілометра від берега потопає людина. Рятувальники вирушають на допомогу на швидкісному гумовому човні “Колібрі”.

Один з рятувальників затягує потерпілого до човна та доправляє на берег. Там йому надають першу допомогу.

А ось — гірший сценарій. Рятувальники витягають чоловіка, що пішов під воду буквально за декілька метрів від берега. Однак він без свідомості й не дихає.

Алгоритм порятунку такий: по-перше, переконайтеся що людина дійсно не при тямі — голосно покличте потерпілого, поворушіть в області грудини, боляче вщипніть.

Якщо реакції немає, перевіряємо дихання — нахиляємось вухом до носа потерпілого, дивимось на грудну клітину. Якщо груди не підіймаються та не чути видихів повітря, треба негайно почати серцево-легеневу реанімацію. У ДСНС кажуть: із роками відпочивальники не стають свідомішими та наводять тривожну статистику нещасних випадків на воді.

На Монастирському острові мають потужну рятувальну базу – 14 водолазів, три катери. У будь-яку точку Набережної можуть домчати за лічені хвилини, однак не завжди встигають.

Не купатися там, де не знаєш дна, радять рятувальники. Ходити тільки на офіційні пляжі. Бо навіть там водолази знаходять купи мотлоху, биті пляшки, мотузки та навіть браконьєрські сітки.

Наразі рятувальники обстежили дно на 3 офіційних пляжах Дніпра. Вони почнуть працювати вже з 1 червня. Це “Сагайдак”, пляж на Монастирському острові та на житломасиві Придніпровський. На кожному з 8-ї до 18-ї – чергуватимуть двоє рятувальників.

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