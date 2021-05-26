Під стінами прокуратури відбулася акція на підтримку жертви домашнього насильства

Каже: захищала себе та доньку, а тепер за це може опинитися у в’язниці. 33-річну мешканку Дніпра Марину Полях підозрюють у вмисному вбивстві співмешканця. За словами жінки, 2 роки чоловік бив, переслідував та погрожував їй фізичною розправою. Жінка неодноразово зверталася до поліції до того, як взяла в руки ножа. Сьогодні десятки людей прийшли під стіни прокуратури, аби підтримати Марину.

“Держава не залишила їй вибору”, “Карайте насильників, а не їхніх жертв” – під стінами прокуратури десятки людей з плакатами. Усі вони стали на захист Марини Полях, яку підозрюють у навмисному вбивстві співмешканця. Відомо, що того, як захищати себе з ножем, жінка десятки разів зверталася до поліції щодо домашнього насильства — телефонувала на 102, писала заяви до райвідділку та навіть зверталась на гарчу лінію МВС.

Зараз Марина під домашнім арештом. За словами її захисниці, продовж 2-х років співмешканець принижував жінку, бив її та погрожував фізичною розправою.

Того злощасного дня, розповідає адвокатка, чоловік погрожував вбити не тільки Марину, а і її 14-річну доньку. Розуміючи, що шукати допомоги ніде — вона вирішила сама себе захистити.

Сторона ж обвинувачення — прокуратура — наполягає на тому, що це було саме навмисне вбивство. Мовляв, співмешканці були нетверезі, посварилися через ревнощі й Марина свідомо нанесла удар ножем. Кажуть, що навіть мають відповідний запис із відтворення подій. А потім, мовляв, підозрювана змінила свої показання.

Вже завтра Марині Полях мають оголосити обвинувачення. Якщо перекваліфікації не відбудеться, жінку судитимуть за 115 статтею — навмисне вбивство. Марині загрожуватиме від 7 до 15 років за ґратами.