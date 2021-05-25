Артисти Дніпровського балету отримали золоті медалі на міжнародному конкурсі

Вперше за багато років артисти Дніпровського класичного балету отримали золоті медалі на Міжнародному конкурсі. Фестиваль “Гран-прі Світлани Коливанової” проходив у Харкові минулого тижня. Він зібрав учасників з України, Молдови та Італії.

Це називається з корабля на бал! Переможці не відпочивають після конкурсу, а репетирують. Бо вже завтра Сергій Зданський і Ілона Байтлер дебютують у головних ролях вистави “Попелюшка”.

І це вважають додатковою нагородою.

На міжнародний фестиваль конкурс “Гран-прі Світлани Коливанової” двох молодих солістів спрямували театр і школа класичного танцю, яку дев’ятнадцятирічна Ілона Байтлер тільки-но закінчує. Паралельно навчається в арт-коледжі і працює у театрі. Справжня Попелюшка!

У конкурсній програмі дніпряни виконали па-де-де з балету “Корсар”. Також за умовами змагань учасники представляли соло. Цікаво, що золото наші артисти отримали саме за них, кожен своє. Балетмейстер вважає це перемогою всього театру.

В історії балету нашого театру такої перемоги не було понад двадцять років.

А от гран прі конкурсу завоювала тринадцятирічна Маргарита Пашкевич. Яка також є ученицею дніпровської балетної школи.