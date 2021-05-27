На автобусному маршруті вручили безлімітний квиток мільйонному пасажиру

Мільйонного пасажира доправила до місця призначення компанія “Дніпробас”. Його шукали на найдовшому з шести своїх автобусних маршрутів. Як вели підрахунки та кого у врешті нагородили безлімітним квитком — бачили наші кореспонденти.

У салоні автобуса № 35 урочисто вручають безлімітний квиток мільйонному пасажиру.

Розповідають, як вдалося визначити єдину з пасажиропотоку людину. Адже рахувати треба було із вересня 2019-го, коли запустили маршрут. За талонами це зробити неможливо, бо їх як правило не беруть. Але на допомогу прийшли відеокамери, встановлені у салонах.

Таким чином і встановили щасливого пасажира. Вірніше пасажирку. Нею стала вагітна жінка. Каже проїзний дуже знадобиться, особливо через рік. Безлімітним автобусним квитком може скористатися будь-хто з родини Людмили.

Компанія ж не обмежилася сюрпризом для єдиної пасажирки. Від сьогодні на всіх шести автобусних маршрутах “Дніпробасу” проїзні квитки. Однак ці проїзні вже не безкоштовні. Квартальний 1600 гривень, на пів року 3200.