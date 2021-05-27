Мер Кам’янського став переможцем загальнонаціональної програми «Людина року»

Очільник Кам’янського Андрій Білоусов став переможцем загальнонаціональної програми «Людина року». Отримавши нагороду в номінації «Міський голова року малих міст». Урочиста церемонія пройшла в Національній опері України. Ця премія — один з найуспішніших суспільно-рейтингових проєктів, який визначає видатних особистостей і лідерів України та зарубіжжя.

25 ювілей цьогоріч відзначає загальнонаціональна програма “Людина року”. Чверть століття премії проєкту отримують видатні державні та громадські діячі, дипломати, лідери місцевого самоврядування, представники науки, культури та спорту.

Програма “Людина року” підносить національну самоповагу українців, демонструє духовний та культурний потенціал нації. А ще формує плеяду нових лідерів та дарує їм визнання.

Обирає провідних лідерів серед сотень претендентів комісія експертів. Кращі з кращих постають перед вищою академічною радою, яка таємним голосуванням визначає переможця. Процес триває кілька місяців. Зокрема, у номінації “Кращий міський голова” враховують низку критеріїв.

Цьогоріч серед міст не обласних центрів найуспішнішим лідером визнали очільника Кам’янського.

Разом з титулом “Людина року”, Андрій Білоусов отримав нагороду “Прометей-Престиж” – незгасимий вогонь, як прагнення людини досягти високої мети та вести за собою.

За всю історію програми володарями титулу “Людина року” стали понад 400 визначних українців. Зокрема, перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк, Академіки НАНУ Мирослав Попович та Валерій Геєць. Видатні діячі національної культури та спорту Богдан Ступка, Анатолій Солов’яненко, Лілія Подкопаєва, Сергій Бубка та Андрій Шевченко.