7 років житель будинку на вулиці Юркевича не може вийти з квартири

У чоловіка немає ніг, тож подолати круті сходи не під силу. Нещодавно у нього стався інфаркт. Якби не випадкові перехожі, які зголосилися допомогти медикам доправити хворого до швидкої, він міг би не вижити. Чоловік не раз звертався до чиновників за допомогою, однак марно. Чому так? – розбиралась Валерія Бовша.

Ми на вулиці Юркевича 24-А. Нас зустрічає пані Тетяна — дружина чоловіка, який не виходив з власної квартири з 2014 року! Заходимо до будинку й одразу ж розуміємо, чому він живе в ув’язненні. Сходові клітини вкрай вузькі, а самі сходинки — ну дуже круті.

Два тижні тому у Георгія стався інфаркт. Єдине, що врятувало життя 71-річному чоловіку — небайдужість бригади швидкої допомоги.

Якби таке сталося вночі, переконаний чоловік, у нього не залишилося б шансів. Зараз навіть думати боїться, що знову почуватиметься погано.

Чоловік неодноразово звертався до міськради з проханням встановити у будинку допоміжні пристрої, які б дозволили спускатися вниз. Але відповіді так і не отримав. До чиновників звернулась і наша знімальна група. Виявляється, управління соцзахисту вже активно займається цим питанням.

Нині у місті діє програма з облаштування житлових будинків пандусами та допоміжними пристроями. До соцзахисту вже звернулися десятки людей з інвалідністю. Втім поки що вдалося втілити лише один проєкт. І проблеми зазвичай виникають зовсім не через нестачу коштів.

Утім, кажуть, на Юркевича, 24-А подібних перешкод немає. Тож є всі шанси, що зовсім скоро будинок таки стане доступним. Ця проблема дуже масштабна, адже минулого століття абсолютно всі будівлі у місті зводили без урахування потреб маломобільного населення.

Що вже говорити про житлові будинки, якщо навіть середмістя не повністю пристосоване до потреб людей з інвалідністю? Наразі у Дніпрі 5 тисяч людей у візках, всього ж інвалідність мають майже 50 тисяч містян.