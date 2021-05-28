Що треба зробити, аби індустріальні парки стали цікавими для інвесторів?

У Дніпрі пройшов форум “UkraineInvest Talks: Dnipro”, який зібрав провідних бізнесменів та фінансистів країни. На конференції обговорили необхідні стимули, які має надати держава, аби індустріальні парки в Україні стали цікавими для інвесторів. Народний депутат від Самарського та Індустріального районів Дніпра Дмитро Кисилевський є автором необхідних законопроєктів та ряду поправок, які й презентував на форумі.

Однією з панельних дискусій на Конференції UkraineInvest Talks: Dnipro була тема індустріальних парків. Учасники заходу обговорили необхідні стимули, які має забезпечити держава, щоб індустріальні парки в Україні стали цікавими для потенційних інвесторів.

Індустріальний парк — це аналог офісного центру, тільки для виробничих підприємств. За міжнародною статистикою, 1 гектар індустріального парку створює близько 50 робочих місць, а 1 долар державних вкладень дозволяє залучити 5-6 доларів інвестицій. В Україні ж вплив подібних проєктів невідчутний, з 48 зареєстрованих парків реально функціонують лише 7. Така ситуація склалася через відсутність з боку держави стимулів для учасників. Яскравий приклад індустріального парку «Innovation Forpost» у Дніпрі.

Документація з розвитку Дніпровського індустріального парку «Innovation Forpost» уже підготовлена. Роботи розпочнуться найближчим часом.

Народний депутат від Індустріального і Самарського районів Дніпра Дмитро Кисилевський став автором законопроєктів та ряду поправок, спрямованих на створення довгоочікуваних стимулів для розвитку індустріальних парків.

Дмитро Кисилевський впевнений: реалізація цих заходів дозволить громадам розвивати економічну активність на своїй території. Створити робочі місця там, де вони потрібні, та наповнити бюджети податками з офіційних зарплат.