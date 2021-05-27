У місті відбулася міжнародна конференція “UkraineInvest Talks: Dnipro”

Дніпро — лідер з залучення коштів на розвиток. Тому саме наше місто стало першим для проведення міжнародної конференції “UkraineInvest Talks: Dnipro”. Прем’єр-міністр України та відомі фінансисти приїхали особисто та підключились онлайн до обговорення інвестиційного потенціалу регіонів. Форум став інтерактивним майданчиком для спілкування органів влади та інвесторів.

Міжнародна конференція “UkraineInvest Talks: Dnipro” зібрала великих гравців бізнес сфери. Захід транслювався у 40 країнах. Пандемія COVID-19 додала невизначеності світовим ринкам інвестицій. Україні вдалося утримати позиції. Однак для стабілізації та подальшого залучення коштів в економіку, уряд прийняв низку ініціатив. Аби інвестиційна привабливість нашої країни зросла.

Серед головних питань на конференції були будівництво аеропорту та закінчення об’їзних доріг у Дніпрі.

Мер Дніпра, Борис Філатов презентував програму інвестиційного потенціалу міста.

Борис Філатов підкреслив, що завдання місцевої влади полягає в наданні локальної підтримки малому і великому бізнесу та вмілому залученню коштів в розвиток міста.

На одному з круглих столів українські інвестори поділилися своїм досвідом і планами подальшого фінансування регіону.

Денис Морозов, перший заступник генерального директора ІНТЕРПАЙП, розповів про найбільшу екологічну інвестицію в промисловість України. А саме 1 мільярд доларів у інноваційний електросталеплавильний комплекс ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ. Це дало можливість закрити екологічно брудне мартенівське виробництво. Але на цьому Інтерпайп не планує зупинятись.

ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ і досі залишається єдиним металургійним заводом, з нуля побудованим в Україні за роки незалежності. Він вже сьогодні працює згідно з екологічними нормами Євросоюзу. Адже викиди CO2 знижені в 10 разів, споживання природного газу — у 8. І зараз підприємство відповідає цільовим показникам Green Deal (європейський зелений курс).

Учасники конференції із зацікавленням вивчали досвід Інтерпайп сталі та розповідали про свої програми. Завдяки міжнародній конференції “UkraineInvest Talks: Dnipro” місто перетворилося на великий бізнес-мурашник.