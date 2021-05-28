Дніпровські художні гімнастки увійшли в трійку лідерів на чемпіонаті України

Свято грації та спорту. У Білій Церкві завершився чемпіонат України з художньої гімнастики та третя літня гімназіада. Команда дніпровських спортсменок вкотре заявила про себе. Адже на обох турнірах дівчата у трійці лідерів. Про плани, успіхи та враження чемпіонок — дивіться далі.

Усі дні чемпіонату України з художньої гімнастики та літньої гімназіади були сповнені яскравими виступами талановитих юних спортсменок.

За звання кращих на чемпіонаті України з гімнастики змагались понад три сотні найталановитіших спортсменок з 23-х областей, а також представниці Національної збірної команди України. У програмі змагань — багатоборство в індивідуальній програмі та в групових вправах.

Серед учасників і 34 дніпровські гімнастки. Вони показали гарний результат та здобули медалі різного ґатунку.

В індивідуальній програмі 2 місце серед юніорок посіла дніпровська гімнастка Емілія Лавринець. Вона поступилась спортсменці збірної України усього на одну десяту бала. Своїм виступом дівчина задоволена. Каже, зробила роботу над помилками з Кубка України, що був кілька місяців тому. Тож наполеглива праця та віра у власні сили — і ось результат.

На чемпіонаті України у командному заліку серед майстрів спорту та кандидатів у майстри спорту дніпровська команда гімнасток — у трійці лідерів. Добре показали себе дівчата і на гімназіаді, яка пройшла одразу після Чемпіонату. У загальнокомандній першості наші спортсменки посіли друге місце.

У загальному заліку дніпровські спортсменки завоювали на змаганнях у Білій Церкві 11 медалей. Наступні старти вже восени, тож дівчата влітку наполегливо працюватимуть аби в черговий раз довести усім, що вони найкращі.