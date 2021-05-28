Дніпряни втопили 2 електросамокати з сервісу прокату й 1 вкрали

Їх викрадали, трощили та топили! Півтора місяця тому в Дніпрі запрацював сервіс прокату електросамокатів. Коштовні гаджети вже встигли протестувати на міцність вандали. Наші кореспонденти дізналися статистику втрат, а також розпитали про досвід використання у мешканців міста. Тему продовжить Владислав Авдієнко.

Європейський досвід по-дніпровськи. Півтора місяця тому в місті запустили сервіс прокату самокатів. На жаль, частина з них вже встигли побувати в руках вандалів. Є і перші серйозні пошкодження і навіть випадки крадіжки коштовної техніки.

В інтернеті — десятки фото та відео із тортурами над гаджетами. Ось залізного коня перетворили на підставку для квітів. А тут — залишили із зірваною кришкою валятися під дощем. Цікаво, чи вижила батарея. Втім бувало й гірше. Ось двоє молодиків “купають” самокат у фонтані перед міськрадою.

А це двоколісний плаває вже в Дніпрі. Поліцейські з’ясували — втопили нещасного 5 підлітків. Були й випадки крадіжок. Ось гаджет поїхав кудись у багажнику автомобіля. А цей чоловік тягне заблокований самокат Набережною Перемоги. Таке ж утнула й бабуся на вулиці Олеся Гончара. Як слід користуватися засобом пересування їй пояснювали перехожі.

Цікаво, що така поведінка вандалів містян ані трохи не дивує.

Оператори прокату не надто засмучуються. Кажуть, збитки невеликі. Містяни втопили усього 2 самокати, їх вже відремонтували. Викрасти вдалося усього один.

Окрім Дніпра цей оператор прокату працює у Києві, Одесі та Львові. Кажуть, в нашому місті до техніки ставляться не найгірше.

Ще одне питання — парковка. За угодою між оператором прокату та міськрадою, залишати самокати потрібно на майданчиках, обведених синьою фарбою. Втім здебільшого дніпряни цим правилом нехтують.

Тож які враження у Дніпрян через півтора місяця роботи сервісу?

Переважна більшість поїздок — короткі та сконцентровані на Набережній. Втім, оператор прокату планує розширяти зону покриття. З житломасиву Перемога-5 до Яхт-клубу “Січ” та від “танку” до Транспортного університету.