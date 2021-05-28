У Дніпрі боротимуться з амброзією за допомогою агрохімії

У Дніпрі взялись за амброзію. Розробили цілий комплекс заходів. Серед них механічне скошування рослин — спосіб вже традиційний. Винайшли й новий — агрохімічний метод. Це обробка спеціальним препаратом, що не шкодить навколишньому середовищу та людям.

Спільно з райадміністраціями визначать відповідні території. Від амброзії звільнятимуть лише ділянки, які підпорядковані місту. Ті, що у приватній власності, слід прибирати самостійно.

Через тендерну процедуру визначено переможця виконання робіт. Це фірма, яка має дозвільні документи. Наразі триває процедура укладання договору. Планується обробити агрохімічним методом 40 тис. квадратних метрів території міста.