Новий гурток ракетомоделювання відкрили у Дніпрі

У Дніпрі за підтримки промислової компанії Інтерпайп та міськради – відкрили новий гурток ракетомоделювання. Майстерню у Будинку творчості на Слобожанському проспекті повністю оновили, закупили нове обладнання та інструменти. Ініціатор проєкту – народний депутат Дмитро Кисилевський.

12-річний Сашко показує ракету, яку зібрав власноруч – усього за декілька днів. Вона – багаторазова. Після запуску самостійно спускається на землю за допомогою пропелера.

Гурток ракетомоделювання в Будинку дитячої творчості Індустріального району працює вже 40 років. Кабінет потребував капітального оновлення. На допомогу прийшла компанія ІНТЕРПАЙП. Приміщення повністю відремонтували, завезли нові меблі та головне – сучасне обладнання.

З’явилися новий електролобзик, паяльна станція, комп’ютер, 3Д-принтер, величезна термошафа та потужна витяжка. Викладачі гуртка не можуть стримати радість.

Ініціатором реконструкції став народний депутат від Індустріального та Самарського районів Дмитро Кисилевський. Він організував співпрацю міської влади та найбільшої промислової компанії Дніпра.

На оновлення кабінету ракетомоделювання компанія Інтерпайп витратила понад півмільйона гривень. Там впевнені: це дозволить відновити інтерес до технічних спеціальностей. А побудова макетів ракет – перша сходинка освіти майбутніх інженерів.

Будинок творчості – комунальний заклад. Тож більшість гуртків тут безкоштовні. В мерії наголошують: це відкриває нові можливості для ранньої профорієнтації дітей.

В оновленому кабінеті заняття проводитимуть тричі на тиждень. Сьогодні вихованці гуртка показали свої моделі в дії.