День поваги до велосипедистів відзначили у Дніпрі

День поваги до велосипедистів. Під таким гаслом у неділю відбувся масштабний велопробіг. В ньому взяли участь майже три тисячі власників цього екологічного виду транспорту, а також спортсмени. Торік через пандемію захід скасували. Тож тепер велодень відроджують з новою енергією.

Іван на велосипеді тринадцять років. Його пристрасть – влаштовувати велопоходи на кілька днів. Але чоловіка дуже турбує небезпека для на дорогах міста.

Великий велопробіг складатиме понад десять кілометрів: від Фестивального причалу до Тунельної балки. Це не так багато, вважають учасники. Аби дістатися старту вони подолали майже таку ж відстань. Сергій з Максимом їхали з Мирного й зовсім не по зручній доріжці.

А головне, каже Сергій, коли починаєш кататися на велосипеді, у тебе відразу з’являється сто друзів! А в декого змінюється життя. На найкраще, звичайно.

Тепер вони їздять утрьох. До команди додався маленький Максим.

Тож велосипед – це щасливий знак і стиль життя. До того ж машина, як його тут називають, буває дуже цікавою.

Максим вважає це придбання дуже вдалим. Він випадково знайшов двоколесий раритет в одного дідуся.

Поступово Фестивальний причал наповнюється людьми на велосипедах. Проводиться інструктаж з безпеки та інформування про те, як пройде цей день.

Велосипедисти народ мирний, тому насправді обмежилися іграшковим пострілом. Далі ж відбудуться випробування для новачків, конкурси та навіть майстер-клас з приготування борщу у похідних умовах.

Та все ж у цього масштабного заходу – серйозна мета.