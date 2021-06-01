На вулиці Орловській десятиліттями не ремонтували тротуари

Спотикаються, падають та навіть ламають ноги! Такі випробування спіткали мешканців вулиці Орловської, бо тротуар там вщент зруйнований. Місцеві вже не одне десятиліття ведуть боротьбу за ремонт покриття. Втім їхні скарги в мерії не чують.

Майже кілометр так званого тротуару по вулиці Орловській – розтрощений вже понад 30 років. Через чисельні та глибокі ями пенсіонери ламають ноги, а матусі з візочками – колеса.

Вимушені терпіти бездоріжжя усі жителі прилеглих будинків. Оминути тротуар — неможливо. Хіба що виходити на проїжджу частину. По десять разів на день, прямуючи цією дорогою, кидає собі виклик мати двох дітей Руслана. За останні два роки замінила чотири дитячих візочків. Через вибоїни на тротуарі — в них ламаються та відлітають колеса.

На Орловській Руслана мешкає з дитинства. Усі 30 років пам’ятає цей хаос на дорозі.

Непросто і літнім людям. Для пенсіонерів цей тротуар взагалі наче страшний сон. Пані Ірина тут серйозно покалічилась.

Таких інцидентів на Орловській чимало. Місцеві обурені зволіканням місцевої влади.

Жителі неодноразово звертались до міськради Дніпра. Писали листи, телефонували на гарячі лінії, втім відповідь постійно — одна й та сама.

Нам в мерії переказують майже те саме.

В мерії стверджують — перейти до ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів — не можуть. Бо першочергово реконструюють напрямки з більш потужним трафіком. У 2021 відремонтують 10 вулиць в районі проспекту Мазепи. На це з бюджету виділили понад 80 мільйонів гривень.