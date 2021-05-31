В Україні найменша кількість хворих за добу від початку року

Трохи більше тисячі нових випадків коронавірусу за минулу добу в Україні. А ось одужалих – майже уп’ятеро більше. За даними МОЗ, станом на 31 травня всі регіони України – в «жовтій» карантинній зоні. Водночас деякі області за показниками вже частково відповідають «зеленій» зоні.

За останню добу в Україні кількість захворілих зросла на понад тисячу. Це найнижчий показник з початку року. Востаннє такі цифри фіксували ще в серпні минулого року. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській, Запорізькій, Харківській областях та у Києві. Очолює цей список Дніпропетровщина. В регіоні +134 нових інфікованих.

Зі ста тридцяти чотирьох нових хворих в регіоні – 56 з Дніпра. Таким чином із початку пандемії Ковід лабораторно підтвердили у понад п’ятдесяти семи тисяч дніпрян.

Тим часом в Україні запрацювали перші пілотні центри масової вакцинації проти COVID-19. У Києві такий відкрився на базі Міжнародного виставкового центру, у Львові – на стадіону “Арена Львів”, в Одесі – на стадіоні юридичної академії. Усього за два дні там імунізували майже п’ять тисяч людей. Центри вакцинації на перших етапах працюватимуть у вихідні дні. У них щеплюватимуть громадян, які записалися до листа очікування в додатку чи через сайт “Дія” або через контакт-центр МОЗ.