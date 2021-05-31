У Дніпрі стартує пляжний сезон. Готовність пляжів

Трохи похолодало, але вже відзавтра у Дніпрі стартує пляжний сезон. Цьогоріч у місті визначили три офіційних місця для купання – на Монастирському острові, у парку Сагайдак та на житломасиві Придніпровськ. Чи готові там приймати відвідувачів?

Анна разом зі своїм чотирилапим другом майже щодня прогулюються уздовж пляжу на Монастирському острові. За останні роки територія так змінилася, що майже не впізнати, каже дівчина. Все чисте та доглянуте, однак купатися Анна не наважується.

Та адміністрація пляжу запевняє: Дніпро тут чистий. До відкриття сезону дно прибрали від сміття водолази. Проби води відібрали на експертизу, яка не виявила шкідливих організмів. Ба більше, щодня очищують пісок за допомогою спецтехніки. Для зручності відвідувачів встановили достатню кількість роздягалень та душових. Є біотуалети. Незабаром з’являться і стаціонарні вбиральні. А для маломобільних груп населення влаштували спеціальний спуск до води.

Пляж готовий до відкриття на всі сто відсотків, каже керівництво. Цьогоріч його стан дає право претендувати на “Блакитний прапор”.

А це вже лівий берег Дніпра – пляж у парку “Сагайдак”. Його щодня відвідує Лідія Данилівна. Яка переконана: кращого місця для прогулянки не знайти.

Готувалися до сезону й тут – очищували дно та пісок. Замінили у цьому році і рятувальну вежу. Ще за планом – оновлення спортивного майданчика. Його обіцяють зробити вже за місяць.

Всього у місті три офіційних місця для купання. За безпекою людей з дев’ятої до шостої стежать рятувальники, а у разі чого є і медпункти. А ще – кожний пляж відповідає санітарним нормам.

Ще один пляж розташований на житломасиві Придніпровськ. Він, за словами фахівців, також повністю відповідає вимогам.