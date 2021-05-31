У Кам’янському відкрили мотосезон

Байкери з різних міст України зібралися на центральному майдані Камянського, а потім символічно проїхалися містом. Багато мотоциклістів пересідають на свої машини вже із першим потеплінням. Але саме такий старт колоною офіційно відкриває мотосезон. Приєднався до події і міський голова Андрій Білоусов.

Традиція відкриття мотосезону саме у Кам’янському зародилася близько 5 років тому. Байкери України започаткували там відомий фестиваль Гірка на Єлизаветівському котловані. Організатори кажуть – їм завжди приємно знаходитись у цьому місті. Постійний учасник та ініціатор цієї доброї традиції – міський голова Андрій Білоусов.

Щовесни мотоциклісти збираються у Кам’янському, а публіка чекає видовищних заїздів і охоче фотографується з потужними двоколісними красенями. У кожного учасника свій мотоцикл – найкращий. Ті, хто приборкав Харлеї, кажуть – їх неможливо ні з чим зрівняти. Проте і перші свої мотоцикли згадують з любов’ю. Наприклад, у Миколи це була чорна Ямаха.

Всі охочі долучитися до відкриття, зібралися на майдані і вишукувалися в колону. Міський голова та голова організації «Байкери України» дають старт.

Маршрут – з центру міста, по новому мосту між лівим та правим берегом, мікрорайонами лівобережжя, а далі – фініш зі зборами на майдані. Міський голова Андрій Білоусов подякував усім за гарний заїзд.

Пасажири, і керманичі мотоциклів задоволені заїздом. Юлія насолоджується дорогами поки що у ролі пасажира. Каже, любить виважену швидкість.

Організатори свята зазначають – вони давно вболівають за популяризацію байкерського спорту в України і охоче підтримують усіх, хто готовий розділити з ними відчуття безмежності та абсолютної свободи.