Для вихованців центрів соціальної підтримки провели змагання та квести

До сьогоднішнього свята. Благодійний фонд Марії Пінчук “За дітей”, при підтримці міського департаменту соцполітики, влаштував спортивно-розважальний захід. У ньому взяли участь більш як сто вихованців трьох центрів соціальної підтримки. Тож дорослі ретельно готувались, аби малеча залишилась задоволеною і сповна насолодилась веселощами.

Тож отримавши навігатори та компаси, учасники квесту почали змагання. Але перед цим обрали назви для своїх команд.

Ну, а для найменших – програма з аніматорами, музикою та танцями. До того ж на них чекав космічний квест.

Поки тривають змагання і розваги, поруч кипить робота на похідній кухні. Шеф-кухар Микола та його помічники готують для дітей обід.

День, проведений на природі, став для дітей одним з найцікавіших в їхньому житті.

Це вже не перший захід, організований для малечі та підлітків з центрів соціальної підтримки. І точно не останній, кажуть в благодійному фонді Марії Пінчук “За дітей”.

І звичайно, таке свято не можливо було організувати без постійних партнерів та волонтерів фонду.