У Дніпрі презентували аудіокнигу про Олександра Поля

Аудіокнигу “Скарби Олександра Поля” відтепер доступна для безкоштовного прослуховування. Цікаву розповідь про видатну особистість нашого краю створювали “всім світом”. Відомі актори, телеведучі та журналісти начитали твір. Аудіо проєкт презентували в музеї Історії Дніпра.

Над проєктом аудіокниги “Скарби Олександра Поля”, за оповіданням дніпровської письменниці Наталії Девятко, творча команда працювала майже пів року.

Соціальний аудіо-проєкт об`єднав популярних творчих особистостей з Дніпра та Києва. Один з розділів начитував відомий кримсько-татарський актор та режисер Ахтем Сейтаблаєв.

Відомий казкар Сашко Лірник розповідає: так захопився оповіданням, що навіть емоційно проживав моменти життя Олександра Поля.

2020 рік був оголошений роком Олександра Поля. І представники інформаційних служб 34 та 11 телеканалів теж долучились до соціального проєкту.

Дуже багато цікавого можна розповісти про Олександра Поля. І дві з половиною години, які триває ауді- книга, пролетять непомітно. Звукову доріжку можна завантажити на ютьюб каналі Бібліотеки української діаспори імені Джона Маккейна-Дніпро. Розрахований твір як на дитячу аудиторію, так буде цікавим і дорослим.