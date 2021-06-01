У Новоалександрівці тривають розкопки кургану, якому 5 тисяч років

Доторкнутися до історії та побачити кам’яне диво. Село Новоолександрівка на Дніпропетровщині стало новою туристичною меккою. Тут тривають розкопки одного з найбільших курганів України, якому п’ять тисяч років. Серед багатьох знахідок, археологи натрапили й на коло з кам’яних брил – так званий кромлех.

Вручну – міліметр за міліметром – десятки археологів знімали вікові шари ґрунту – їх щонайменше 9. Розкопки «Дніпропетровського Стоунхенджу» тривають вже кілька місяців. Заввишки курган понад 7 метрів та шириною близько 5-ти. Ця величезна споруда приховує чимало таємниць.

Укріплений курган величезними кам’яними брилами. Вони, власне, й утворюють кромлех – унікальний за конструкцією та розмірами. Такі кам‘яні кільця, кажуть археологи, поширені від британських островів аж до Алтаю. Для України подібні знахідки вкрай рідкісні.

У кургані протягом кількох тисячоліть ховали людей, насип постійно добудовували. Попередньо археологи планують розкопати зо три десятки поховань, більшу частину вже знайшли. Рештки передадуть для вивчення антропологам. Втім зрозуміло, що це були поважні особи.

Місце вже стало своєрідною меккою – подивитися на знахідки з’їжджаються зі всієї області.

Скільки ще триватимуть розкопки – сказати важко. Довгий час подібних досліджень в Україні взагалі не проводили. Тутешні знахідки та артефакти ж вивчатимуть у співпраці з німецькими колегами.

На місці знахідки, запевняють, не буде жодної забудови. А сам велетенський кромлех збережуть. По завершенню всіх робіт тут планують створити рекреаційну зону. Тож на туристичній мапі області з’явиться нова надзвичайно цікава історична пам’ятка.